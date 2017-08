کالکي اوتارا / د کائیناتو لارښوونکی

لیکوال : آی . ایچ . مغول :ژ 2017-06-10

څو ورځي مخکي په هندوستان کي نوي چاپ شوي کتاب"کالکي اوتارا" په ټوله نړۍ کي یو شور جوړ کړ، په دې کتاب کي دا ویل شوي دي چي د هندوانو په مذهبي کتابونو کي چي د کوم "کالکي اوتار" یادونه شوې ده، هغه آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بن عبدالله دی.

ددې کتاب لیکوال که چیري مسلمان وای نو تر اوسه به زندان ته لېږل شوی وای، او پر کتاب به ئې پابندي لګېدلې وه، خو د یاد کتاب لیکوال(پنډت وېد پرکاش) یو برهمن هندو دی، او په اله آباد پوهنتون کي لیکچرار(استاد) دی، دی د سنسکرت ژبي معروف محقق او استاد دی، ده خپل یاد تحقیق د هیواد د ۸ اته مشهورو محققو پنډتانو مخ ته وړاندي کړیدی، چي دوی په خپل شعبه کي ډیر مستند او مستعد بلل کیږي، دغو پنډتانو په دقت سره د کتاب تر مطالعه کولو او تحقیق و څېړلو وروسته دا ومنله چي په کتاب کي وړاندي کړل شوي حوالې مستندي او صحیح دي، دوی د خپل تحقیق نوم"کالکي اوتار" یعني د ټولو کائیناتو لارښوونکی ایښی دی.

د هندوانو په مهمو مذهبي کتابونو کي د یو عظیم لارښود یادونه شوې ده، چي د "کالکي اوتار" نوم ورکول شوی دی، چي هدف ئې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی چي په مکه کي زېږيدلی دی، فلهذا چي څومره هندوان چیري هم وي، دوی نباید نور د "کالکي اوتار" لپاره انتظار وکړي، بلکي فقط دي اسلام ومني، او د آخري رسول صلی الله علیه وسلم پر لارښوونو دي عمل وکړي چي ډیر مخکي ئې د خپل مأموریت(Mission) د بشپړولو وروسته له دې نړۍ نه رحلت کړی دی، د خپلي دغي ادعاء په دلیل کي پنډت وېد پرکاش د هندوانو د مقدس کتاب"وېد" نه لاندينی حوالې د دلایلو سره وړاندي کړیدي:

(۱) د "وېد" په کتاب کي لیکل شویدي چي "کالکي اوتار" به د خالق آخري لارښوونکی وي چي ټولي نړۍ ته به سيده لار ښيي، د دغو کلماتو د حوالې ورکولو وروسته پنډت وېد پرکاش دا وايي چي: "دا دلیل یوازي د محمد صلی الله علیه وسلم په معامله کي ريښتني کېدای شي".

(۲) د"هندوستان" د وړاندویني مطابق"کالکي اوتار" به په یوه جزیره کي وزیږي چي دا به یوه عربي سیمه وي، لکه "جزیرة العرب" چي یادول کیږي.

(۳) په مقدس کتاب کي لیکل شويدي چي د"کالکي اوتار" د پلار نوم به "وشنو بهګت" او د مور نوم به ئې "سومانب" وي، په سنسکرت ژبه کي "وشنو" د الله په ژباړه کي راځي، او د "بهګت" ژباړه بیا د غلام او بنده ده، یعني په عربي ژبه کي د "وشنو بهګت" مطلب د الله بنده یعني"عبدالله" دی. او په سنسکرت کي د "سومانب" مفهوم امن دی چي په عربي ژبه کي "آمنه" ویل کیږي.(د آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبدالله او مور نوم آمنه ده).

(۴) په کتاب(وېد) کي لیکل شويدي چي "کالکي اوتار" به زیتون او خرما استعمالوي، دا دواړي مېوې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم خوښولې، هغه به په خپل قول کي ريښتینی او دیانت دار وي، په مکه کي د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره! د صادق او امین القاب استعمالېدل.

(۵) د "وېد" مطابق به "کالکي اوتار" د خپلي ځمکي د معززي کورنۍ نه وي، چي دا هم د محمد صلی الله علیه وسلم په اړه رښتیا ثابتیږي چي حضور د قریشو د معززي قبیلې نه وو، چي په مکه کي ئې بې ساري عزت وو.

(۶) زموږ کتاب وايي چي خالق به ئې "کالکي اوتار" ته د خپل یو خصوصي قاصد په ذریعه په غار کي ور ولولي، په دې معامله کي دا هم رښتیا دي چي محمد صلی الله علیه وسلم د مکې هغه واحد شخصیت وو چي الله تعالی جل جلاله په حراء غار کي د خپلي خاصي ملائکي حضرت جبرئیل علیه السلام په واسطه تعلیم ورکړ.

(۷) زموږ د اساسي عقیدې مطابق خالق"کالکي اوتار" ته یو پُر سرعت ترین آس ورکوي چي پر هغه باندي به سپور د ځمکي او اووه ګونو آسمانونو ننداره وکړي، آیا د محمد علیه السلام پر "بُراق سپرېدل او د معراج عظیم سفر" دا نه ثابتوي؟

(۸) موږ باور لرو چي خالق به د "کالکي اوتار" ډیره مرسته کوي، او ډیر قوت به ورکړي، موږ پوهیږو چي د بدر په جګړه کي الله جل جلاله د محمد صلی الله علیه وسلم سره د ملائیکو په واسطه مرسته وکړه.

(۹) زموږ د ټولو مذهبي کتابونو مطابق به "کالکي اوتار" په آس چلولو، غشي ویشتلو او توره وهلو کي ډیر ماهر وي.

پنډت وېد پرکاش چي په دې اړه کومه تبصره کړېده، هغه مهمه او د پام وړ ده، هغه لیکي چي د آسونو، تورو، او نیزو زمانه ډیره مخکي تیره شوې ده، اوس د ټانکونو، توپونو او میزایلونو په څېر سلاوي په لاس رسي کي دي، نو ځکه هم دا عقل ندی چي موږ په تورو، غشو او خنجرانو باندي د مسلح "کالکي اوتار" انتظار وکړو، حققیقت خو دادی چي په مقدسو کتابونو کي د "کالکي اوتار" په اړه څرګندي اشارې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه دي چي په هغو ټولو حربي فنونو کي ئې کامل مهارت درلود. د ټانکونو، توپونو او میزایلونو په دغه عصر کي د آس سپور، توري چلوونکي او غشي ویشتونکي کالکي اوتار انتظار ښکاره حماقت دی.

(که څه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دلایل د هندواڼو کتابونو ته اړتیا نلري خو بیا هم د یوه هندو محقق لخوا دا ډول اعتراف کول او د خپلو کتابو له مخي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نبوت منل د هندوانو لپاره د غور او فکر خبره ده).

والله اعلم بالصواب

- See more at: http://dailyshahadat.com/index.php/site/lekani_details/2966#sthash.8eLpH717.dpuf