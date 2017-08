منابع و وضعيت آب‌های در افغانستان

Resources and status of the waters in Afghanistan

آب در سیاست‌ بین‌المللی هم مایۀ دوستی و همکاری و هم مایۀ دشمنی و اختلافات است. بر اساس ارقام ملل متحد، از 1.4 میلیارد کیلومتر مکعب آب جهان، تنها 200,000 کیلومتر مکعب آن‌ قابل استفادۀ برای انسان‌ها می‌باشد؛ به همین دلیل در کنار تأمین انرژی و غذا، تأمین آب نیز از مسائل مهم سیاست خارجی کشور‌ها می‌باشد.افغانستان کشوری است کوهستانی و محاط به خشکه که از جملۀ شش کشور همسایۀ خود، با پنج کشور مشترکات آبی دارد. با تاجکستان در حوزۀ آمو که بعداً به ازبکستان و ترکمنستان جریان می‌یابد، در حوزۀ هریرود-مرغاب با ترکمنستان و ایران، در حوزۀ دریای هلمند با ایران و در دریای کابل با پاکستان مشترکات دارد.

مساحت افغانستان 652,225 کیلومتر مربع اوسط مقدار بارندگی 250 ملی متر یا 0,25 متر. مقدار بارندگی درسال 163 بیلون مترمکعب تخمین شده می‌تواند؛ که از جمله 57 بیلون متر مکعب آن را آبهای رودها، 18 بیلون متر مکعب را آب‌های زیر زمینی متباقی قسماً تبدیل به بخار و قسماً جذب در خاک و مقداری در وجود اجسام زنده وسایر ملحوضات طبیعی ذخیره می‌شود؛ که شامل احصایه شده نمی‌تواند. شورای وزیران افغانستان در دلو ۱۳۸۶ استراتیژی سکتور آب افغانستان را تصویب نمودند غرض پیشبرد کار افغانستان را به پنج حوزه آبی تقسم نمودند. افغانستان از 75 ملیار مترمکعب آب خود صرف 20 میلیارد متر مکعب آنرا استفاده می‌نماید.آب‌های افغانستان در پنج حوزۀ ذیل جریان دارد:1 حوزۀ دریای آمو 2حوزۀ دریای هلمند؛3حوزۀ دریای کابل؛4حوزۀ هریرود-مرغاب؛5حوزۀ شمال.کمبود آب دو نوع می‌باشد که نوع اول آن کمبود فزیکی آب است و نوع دوم آن عدم دسترسی به آب در اثر مشکلات اقتصادی می‌باشد. بربنیاد آمار بین‌المللی، افغانستان با کمبود فزیکی آب روبه‌رو است و به اثر مشکلات اقتصادی دسترسی افغان‌ها به آب‌های موجود نیز کم می‌باشد. بر اساس یافته‌های یک سروی، 78% مردم در شهر‌های افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی دارند و این رقم در دهات و قریه‌ها به 39 % کاهش می‌یابد و به صورت مجموعی 48 % مردم افغانستان به آب پاک دسترسی دارند که در مقایسه به کشور‌های دیگر در سطح بسیار پایین قرار داردمشکلات مربوط به آب در افغانستان1 عدم موجودیت توافقات آب با کشور‌های همسایه2 عدم مدیریت آب‌ها3 آلوده گی آب هادو رود افغانستان یعنی آمو دارای ظرفیت 22 بیلون متر مکعب ودریای هلمند به ظرفیت 9,3 بیلون مترمکعب می‌باشد. ضرورت است تا آب این روده‌ها در تحت پروژه‌ها گرفته شود تا بتواند افغانستان از فقر فرار نماید. سطح استفاده از آب رود آمو صفر واز هلمند ناچیز می‌باشد. تولید انرژی برق توسط آب واستفاده از انرژی برقابی که فاقد دود وگازات زهری می‌باشد نعمت است که ارزان بدست می‌آید. افغانستان که دارای 25 رودخانه بزرگ صدها رود کوچک وهزاران جوی وکوهای پر برف دارد. طبعیتاً این کشور از لحاظ آب غنی است؛ ولی اینکه چگونه ازین استفاده نمایند تا حال معلوم نیست.طبق راپور سارمان ملل و دانشگاه کابل درآمد سرانه آب درافغانستان 2775 متر مکعب می‌باشد.در صورت استفاده درست ازین آبها علاوه بر ضرورت خود می‌توان به کشورهای همجوار برق و آب داد. یکعده از کشورها وادارات خارجی که از روند کار آب افغانستان حمایت وهمکاری می‌نمایند عبارتند از USAIDیا اداره انکششاف بین‌المللی آمریکا، بانک جهانی، اتحادیه اروپا، اداره زراعت وخوراکه سازمان ملل متحد، مؤسسه تخنیکی آلمان GTZ، حمایت مالی وبازساز ی آب کابل وهرات KfW، ادارة کمک‌های بین‌المللی جاپان، دولت هندوستان، دولت ایران، مؤسسه یونسکو، اداره انکشاف بین‌المللی کانادا، اداره انکشاف بین‌المللی انگلستان، دنمارک، ناروی، مؤسسه یونسیف، چین، بانک انکشاف اسلامی، سروی جیولوجی ایالات متحده آمریکا، و مؤسسه هبیتات ملل متحد می‌باشد..."م"از

صفحه محترم مسعود پر افشان