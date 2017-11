ملی خاینان وپيژنی

د [ ګری شرون ] د نوی کتاب نه د FIRST IN په نوم :

ګرانو افغانانو دا مطلب دومره د خپلو افغانانو سره یی شریک کړوی چی ټول افغانان د جهادیانو اصلی قواری وپيژنی.

پښتو ژباړه : سعدالدین منګل

د [ ګری شرورن ] د سی آي ای ، مامور یا کار کونکی د افغانستان خرڅ شوو جهادی رهبران په اړه .

د ‌‌‌‌‌‌ډالرو توزیع یا ویشل ، فهیم قسیم ، سروری ، سیاف ، عطا محمد نور ، او نور جهادیانوته ...

د [ ګری شرون ] په کتاب کی چی [ First in ] په نوم دی ، د امریکا استخباراتو کارکونکی لیکلی دی او پدی آخرو وختو کی په امریکا کی دا یو مشهوره کتاب دی چی چاپ ته رسیدلی دی .

پدی کتاب کی د امریکا [ تور شبکی ] فعالیتونه پکی راغلی یا لیکل شوی دی .

ګری شرون دامریکا یو پخوانی او باتجربه کاره استخباراتی مامور دی چی35 کاله یی په افغانستان کی فعالیت یا جاسوسی کړی دی .

ګری شرون یو څو میاشتی ورسته د اوم د ثور انقلاب نه په پاکستان اسلام آباد کی د [ تور شبکی ] مامور وظیفه په غاړه واخیسته .

د وظیفه په آخرو وختو کی 7 کسیزه ګروپ د [ تور شبکی ] چی دی [ ځامه ماتونکی ] په نوم وو رهبری کولو .

ورسته له څو ورځو دی امریکا یولسم سپتمبر پيښي نه په پنجشیر کی وو .

ګری شرون وایی چی د خپل تور ماموریت کی تقریبأ د ټولو جهادی قوماندانانو سره لیدنی او کتنی کړی ، او احمدشاه مسعود او مسعود خلیلی خپل نږدی ملګری جملی څخه بولی .

پدی کتاب کی د ګری شرون هغه یاداشتونه ذکر شوی چی د شپږویشت د سپتمبر دوه زره یو کال نه تر نومبر دوه زره اول کال پوری چی دی په افغانستان کی وو لیکل شوی دی .

داسی کتابونه نور هم د هغو ژورنالیستانو او د هغو کار کونکو چی د تور شبکی سره ارتباط درلوده لیکل شوی دی .

ولی د ګری شرین کتاب چی [ اول داخل First in ] په نوم یادیږی ، دی کتاب کی هغه دالر چی جهادی رهبرانو او د شمال ائتلاف ته نقده ور کړل شوی دی یاد شوی دی ‌‌‌‌‌‌. ډير جالب او بی سابقه دی ، ځکه چی د امریکا استخبارات دا اجازه چاته نه ورکوی چی داسی پټ رازونه او اړیکی افشاه شی .

پدی کتاب کی داسی مسایلوته اشاره شوی د بیلګی په توګه [ د کابل د لارو جوړول د مجاهدینو دولت له طرفه ] چی دا هم د امریکا د استخباراتو مامور لیکلی دی .

ګری شرون خپل کتاب کی داسی لیکی چی تقریبأ پنځه میلیونه دالر یی په څلویښت ورځو کی د جهادی رهبرانو او د شمال ائتلاف ته په خپل لاس ور کړی دی .

تور شبکی ته پنځه میلیونه دالر دومره پيسی ندی ، خو هغه متل دی چی وایی یو موټي نمونه د خروار دی ، داسی کومکونه جهادی رهبرانو او ځينو قوماندانانوته ‌‌‌‌‌‌ د امریکا استخباراتو نورو شبکو چی یوه بله جاسوسی شبکه دی [ ستوری ] په نوم یادیږی جهادیانو ته په میلیون هاوو دالر کومکونه کړی دی . د ستوری جاسوسی شبکی د عبدالرشید دوستم سره کار کولو .

د تور شبکی هغه نقده دالر چی مجاهدینو او د شمال ائتلاف ته ور کړل شوی لاندی به اشاره ورته وشی چی چاته او څومره دالر ورکړل شوی دی .

انجینر عارف چی د [ ګری شرون ] له طرفه د شمال استخباراتو ریس ټاکل شوی وو پنځه لکه دالر د شپږویشتم د سپتمر د دوه زره اول کال ، باراک پنجشیر کی ور کړل شوی .

قسیم فهیم ته یو میلیون دالر د وویشتم د سپتمر دوه زره اول کال نیټه باندی په بارک پنجشیر کی ورکړل شوی .

استاد سیاف ته یو لک دالر دی نهه ویشتم د سپتمبر دوه زره اول کال کی ګلبهار کی ور کړل شوی دی .

ګری شرون وایی چی کله مو سیاف ته یو لک دالر چی ټول یی سل دالری وول په یوه پلاستک کی مو پيچلی وول نو دی کوټي په مابین کی یو میز باندی کیښودل او یو بل نفر چی د شمال ائتلاف پوری یی اړه لرله داسی کوشش یی کولو چی ځان داسی ښکاره کړی چی دومره کمی پیسی نه اخلی .

ولی سیاف لکه برق پشان زر یی د دالرو پلاستی خلته یی له میزه واخیستله او څو دقیقی په دقیق ورته په وتلو سترګو وکتل چی پوی شوو نفده دالر دی نو ورسته لکه چی برق یی ونیسی زر یی د پيسو خلته یو خپل نفر ته ور ګزاره کړه ، او ماته یی وکتل او په خندا خوله یی وویل : چی دا اول ځل دی چی نقدی پيسی د چانه اخلم .

انجینر عارف ته 22 زره دالره د اول اکتوبر دوه زره اول کال او 10 زره دالر د دوهم د اکتوبر دوه زره اول کال ، او دونیم لکه نور دالر د 7 اکتوبر 2001 کال په بارک پنجشیر کی ورکړل شول .

دوهم ځل قسیم فهیم ته یو میلیون او دوه سوه زره دالر ورکړل شول .

عبدالله عبدالله دوه لکه پنځوس زره دالر د پنجشیر خلکوته د کومک په نوم ، د 17 د اکتوبر2001 کال کی د پنجشیر آستانه کی ور کړل شول .

قوماندان عطامحمد نور ته دوه لکه پنځوس زره دالر

خو دا قسیم فهیم ته ورکړل شول چی عطا ته بلخ ته یی د خپلو نفرو په واسطه وروړی . د 17 د اکتوبر 2001 کال کی .

ګری شورن وایی چی عطا ته مو پدی خاطر پيسی ور ولیږلی ، ځکه چی عطا د تور شبکی سره یی اړیکی کمی کړی او دی امریکا استخابراتو بلی شبکی سره چی د [ ستوری ] په نوم وه اړیکی نیولی وی ، ځکه چی تور شبکه د دوستم سره کار کاوه او دا عطانور ته خطر وو .

ګری شرون وایی : دا پيسی پدی خاطر عطا ته ورلیږم چی د دوستم سره د ملګرتیا اړیکی ټینږی کی .

او دا دوی ته معلوم کړم چی تور شبکه د ټولو جهادیانو سره یو رقم رفتار کوی .