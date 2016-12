د بریالي کېدو له پاره بدلون وکړئ

Amount: From: Albanian Lek (ALL) Algerian Dinar (DZD) Aluminium Oz. (XAL) Argentine Peso (ARS) Aruba Florin (AWG) Australia Dollar (AUD) Bahamian Dollar (BSD) Bahraini Dinar (BHD) Bangladesh Taka (BDT) Barbados Dollar (BBD) Belarus Ruble (BYR) Belize Dollar (BZD) Bermuda Dollar (BMD) Bhutan Ngultrum (BTN) Bolivian Bol. (BOB) Botswana Pula (BWP) Brazilian Real (BRL) British Pound (GBP) Brunei Dollar (BND) Bulgarian Lev (BGN) Burundi Franc (BIF) Cambodia Riel (KHR) Canadian Dollar (CAD) Cape Ver. Escudo (CVE) Cay. Is. Dollar (KYD) CFA Franc BCEAO (XOF) CFA Franc BEAC (XAF) Chilean Peso (CLP) Chinese Yuan (CNY) Colombian Peso (COP) Comoros Franc (KMF) Copper Pounds (XCP) Costa Rica Col. (CRC) Croatian Kuna (HRK) Cuban Peso (CUP) Cyprus Pound (CYP) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) Dijibouti Franc (DJF) Dominican Peso (DOP) E. Carib. Dollar (XCD) Ecuador Sucre (ECS) Egyptian Pound (EGP) El Salv. Colon (SVC) Eritrea Nakfa (ERN) Estonian Kroon (EEK) Ethiopian Birr (ETB) Euro (EUR) Falk. Is. Pound (FKP) Fiji Dollar (FJD) Gambian Dalasi (GMD) Ghanian Cedi (GHC) Gibraltar Pound (GIP) Gold Ounces (XAU) Guat. Quetzal (GTQ) Guinea Franc (GNF) Guyana Dollar (GYD) Haiti Gourde (HTG) Honduras Lempira (HNL) Hong Kong Dollar (HKD) Hungarian Forint (HUF) Iceland Krona (ISK) Indian Rupee (INR) Indon. Rupiah (IDR) Iran Rial (IRR) Iraqi Dinar (IQD) Israeli Shekel (ILS) Jamaican Dollar (JMD) Japanese Yen (JPY) Jordanian Dinar (JOD) Kazak. Tenge (KZT) Kenya Shilling (KES) Korean Won (KRW) Kuwaiti Dinar (KWD) Lao Kip (LAK) Latvian Lat (LVL) Lebanese Pound (LBP) Lesotho Loti (LSL) Liberian Dollar (LRD) Libyan Dinar (LYD) Lithuanian Lita (LTL) Macau Pataca (MOP) Macedonian Denar (MKD) Malawi Kwacha (MWK) Malays. Ringgit (MYR) Maldives Rufiyaa (MVR) Maltese Lira (MTL) Maurit. Ougulya (MRO) Mauritius Rupee (MUR) Mexican Peso (MXN) Moldovan Leu (MDL) Mongolian Tugrik (MNT) Moroccan Dirham (MAD) Myanmar Kyat (MMK) Namibian Dollar (NAD) Nepalese Rupee (NPR) N. Anti. Guilder (ANG) New Turkish Lira (TRY) N.Zealand Dollar (NZD) Nicar. Cordoba (NIO) Nigerian Naira (NGN) North Korean Won (KPW) Norwegian Krone (NOK) Omani Rial (OMR) Pacific Franc (XPF) Pakistani Rupee (PKR) Palladium Ounces (XPD) Panama Balboa (PAB) Papua N.G. Kina (PGK) Paraguay Guarani (PYG) Peru. Nuevo Sol (PEN) Philippine Peso (PHP) Platinum Ounces (XPT) Polish Zloty (PLN) Qatar Rial (QAR) Romanian New Leu (RON) Russian Rouble (RUB) Rwanda Franc (RWF) Samoa Tala (WST) Sao Tome Dobra (STD) Saudi A. Riyal (SAR) Seychel. Rupee (SCR) Sierra L. Leone (SLL) Silver Ounces (XAG) Singapore Dollar (SGD) Slovak Koruna (SKK) Slovenian Tolar (SIT) Solo. Is. Dollar (SBD) Somali Shilling (SOS) S. African Rand (ZAR) Sri Lanka Rupee (LKR) St Helena Pound (SHP) Sudanese Dinar (SDD) Swazi. Lilageni (SZL) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Syrian Pound (SYP) Taiwan Dollar (TWD) Tanzan. Shilling (TZS) Thai Baht (THB) Tonga Paanga (TOP) Trin-Tob Dollar (TTD) Tunisian Dinar (TND) U.S. Dollar (USD) UAE Dirham (AED) Uganda Shilling (UGX) Ukraine Hryvnia (UAH) Uruguay New Peso (UYU) Vanuatu Vatu (VUV) Venez. Bolivar (VEB) Vietnam Dong (VND) Yemen Riyal (YER) Zambian Kwacha (ZMK) Zimbabwe Dollar (ZWD) To: Albanian Lek (ALL) Algerian Dinar (DZD) Aluminium Oz. (XAL) Argentine Peso (ARS) Aruba Florin (AWG) Australia Dollar (AUD) Bahamian Dollar (BSD) Bahraini Dinar (BHD) Bangladesh Taka (BDT) Barbados Dollar (BBD) Belarus Ruble (BYR) Belize Dollar (BZD) Bermuda Dollar (BMD) Bhutan Ngultrum (BTN) Bolivian Bol. (BOB) Botswana Pula (BWP) Brazilian Real (BRL) British Pound (GBP) Brunei Dollar (BND) Bulgarian Lev (BGN) Burundi Franc (BIF) Cambodia Riel (KHR) Canadian Dollar (CAD) Cape Ver. Escudo (CVE) Cay. Is. Dollar (KYD) CFA Franc BCEAO (XOF) CFA Franc BEAC (XAF) Chilean Peso (CLP) Chinese Yuan (CNY) Colombian Peso (COP) Comoros Franc (KMF) Copper Pounds (XCP) Costa Rica Col. (CRC) Croatian Kuna (HRK) Cuban Peso (CUP) Cyprus Pound (CYP) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) Dijibouti Franc (DJF) Dominican Peso (DOP) E. Carib. Dollar (XCD) Ecuador Sucre (ECS) Egyptian Pound (EGP) El Salv. Colon (SVC) Eritrea Nakfa (ERN) Estonian Kroon (EEK) Ethiopian Birr (ETB) Euro (EUR) Falk. Is. Pound (FKP) Fiji Dollar (FJD) Gambian Dalasi (GMD) Ghanian Cedi (GHC) Gibraltar Pound (GIP) Gold Ounces (XAU) Guat. Quetzal (GTQ) Guinea Franc (GNF) Guyana Dollar (GYD) Haiti Gourde (HTG) Honduras Lempira (HNL) Hong Kong Dollar (HKD) Hungarian Forint (HUF) Iceland Krona (ISK) Indian Rupee (INR) Indon. Rupiah (IDR) Iran Rial (IRR) Iraqi Dinar (IQD) Israeli Shekel (ILS) Jamaican Dollar (JMD) Japanese Yen (JPY) Jordanian Dinar (JOD) Kazak. Tenge (KZT) Kenya Shilling (KES) Korean Won (KRW) Kuwaiti Dinar (KWD) Lao Kip (LAK) Latvian Lat (LVL) Lebanese Pound (LBP) Lesotho Loti (LSL) Liberian Dollar (LRD) Libyan Dinar (LYD) Lithuanian Lita (LTL) Macau Pataca (MOP) Macedonian Denar (MKD) Malawi Kwacha (MWK) Malays. Ringgit (MYR) Maldives Rufiyaa (MVR) Maltese Lira (MTL) Maurit. Ougulya (MRO) Mauritius Rupee (MUR) Mexican Peso (MXN) Moldovan Leu (MDL) Mongolian Tugrik (MNT) Moroccan Dirham (MAD) Myanmar Kyat (MMK) Namibian Dollar (NAD) Nepalese Rupee (NPR) N. Anti. Guilder (ANG) New Turkish Lira (TRY) N.Zealand Dollar (NZD) Nicar. Cordoba (NIO) Nigerian Naira (NGN) North Korean Won (KPW) Norwegian Krone (NOK) Omani Rial (OMR) Pacific Franc (XPF) Pakistani Rupee (PKR) Palladium Ounces (XPD) Panama Balboa (PAB) Papua N.G. Kina (PGK) Paraguay Guarani (PYG) Peru. Nuevo Sol (PEN) Philippine Peso (PHP) Platinum Ounces (XPT) Polish Zloty (PLN) Qatar Rial (QAR) Romanian New Leu (RON) Russian Rouble (RUB) Rwanda Franc (RWF) Samoa Tala (WST) Sao Tome Dobra (STD) Saudi A. Riyal (SAR) Seychel. Rupee (SCR) Sierra L. Leone (SLL) Silver Ounces (XAG) Singapore Dollar (SGD) Slovak Koruna (SKK) Slovenian Tolar (SIT) Solo. Is. Dollar (SBD) Somali Shilling (SOS) S. African Rand (ZAR) Sri Lanka Rupee (LKR) St Helena Pound (SHP) Sudanese Dinar (SDD) Swazi. Lilageni (SZL) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Syrian Pound (SYP) Taiwan Dollar (TWD) Tanzan. Shilling (TZS) Thai Baht (THB) Tonga Paanga (TOP) Trin-Tob Dollar (TTD) Tunisian Dinar (TND) U.S. Dollar (USD) UAE Dirham (AED) Uganda Shilling (UGX) Ukraine Hryvnia (UAH) Uruguay New Peso (UYU) Vanuatu Vatu (VUV) Venez. Bolivar (VEB) Vietnam Dong (VND) Yemen Riyal (YER) Zambian Kwacha (ZMK) Zimbabwe Dollar (ZWD)

This converter obtains up to the minute exchange rates from Yahoo FinanceYou do not need to include a currency symbol such as $ or £You can include the cents decimal , such as 1345.89 if you like