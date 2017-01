شیرشاه سوری امپراطور هندوستان

نویسنده: نور خالدی

اسمش فرید خان متولد 1486م وفات 1545م از خانواده جاگیردار (والی و زمیندار) پشتون (پتان) کاکر بود. در جوانی شیری را کشت و به همان مناسبت به شیرخان معروف شد. در هندوستان به پشتونها یا پتانها "خان" میگفتند. پدر شیرخان حسن خان یک جاگیردار در خدمت ابراهیم لودی آخرین سلطان پشتون تبار سلطنت دهلی بود که در جنگ اول پانی پت از طرف بابر شکست خورد. شیرخان همایون پسر بابر را از سلطنت معزول کرد ودر 1540م به پادشاهی رسید. به قول مورخین معروف هندی شیرشاه نه تنها یک قوماندان نظامی باقدرت بود بلکه یک اداره چی بسیار موفق و مبتکر نیز بود و سیستم حکومت او به "طریق دولت شیرشاهی" معروف شد.

اصلاحاتیکه شیرشاه سوری در ظرف پنج سال زمامداری خود انجام داد بعد از او توسط شاهان مغول و انگلیسها ادامه یافت:

۱. ایجاد تقسیمات اداری در هند که از کوچکترین واحد یعنی ده (دهی) شروع و تدریج به واحد های بزرگتر موجه، محل، پرگنه، تا بزرگترین واحد یعنی "سرکار" یا ولایت ختم میشد. این تقسیمات در حقیقت یک سیستم موثر اداره کشور و همچنان جمع آوری مالیه از "رعیت" یا دهاقین گرفته به بالا بود. مامورین دولت مرکزی "امین" ها از تطبیق سیستم مالیاتی در تمام سطوح نظارت میکردند تا از یکطرف مامورین حکومات محلی بالای رعایا ظلم نکنند و از طرف دیگر مالیات به وقت آن جمع آوری و به خزانه دولت تحویل گردد.

۲. اعمار "شیرشاهی سرک" یا شاهراه کلکته، دهلی، پشاور، جلال آباد، کابل، قندهار و ساختن کاروان سراها در طول آن و اعمار سایر سرکها از این اقدامات است.

۳. اصلاح سیستم مالیات دولتی و سیستم پولی یکی دیگر از اقدامات شیرشاه است. شیرشاه سکه های نقره یی روپیه و پیسه را به عوض تنگهء برنجی یا مسی زمان خلجیها معرفی کرد،

۴. جدایی قوه اداری از قدرت مالیاتی و قدرت نظامی از اصلاحات دیگر او بود.

۵. و مهمتر از همه ایجاد سیستم پوستهء شیرشاهی "داک" برای انتقال مکاتیب در امپراطوری وسیع او از اقدامات دیگر او بود. در هر کاروانسرا در طول سرکها اسپهای تازه نفس برای انتقال پوسته موجود میبود.

Sher Shah Suri. Sher Shah Suri who is the founder of the Sur empire of North India, with it's capital at Delhi. An ethnic Pashtun, Sher Shah came to power in 1540. He ruled his kingdom for a period of 5 years. After his accidental death in 1545, his son Islam Shah became his successor.